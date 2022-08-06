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وفد الحكومة التشادية يصل إلى الدوحة تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام

محمد إدريس ديبي إيتنو This handout photo from the Chad Presidential Palace taken on April 27, 2021 shows General Mahamat Idriss Deby, Chad's Transitional Military Council (TMC) leader, delivering a message at the presidential palace in N'Djamena. Chad's new junta leader pledged national dialogue as at least five people died on April 27, 2021 during banned protests against his generals, who took power after the shock battlefield death of his father and veteran ruler Idriss Deby Itno. Brahim ADJI / Tchad Presidential Palace / AFP
محمد إدريس ديبي تولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد مقتل والده العام الماضي (الفرنسية)
6/8/2022

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي مساء الجمعة إلى الدوحة، تمهيدا لتوقيع مرتقب لاتفاق سلام مع المعارضة المسلحة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومن المقرر أن تشهد الدوحة استئناف المحادثات بين الحكومة التشادية والجماعات المسلحة بعدما أرجئت مرارا، حيث وُضع جدول زمني مدته 18 شهرا لتنظيم انتخابات وطنية منذ بدء المحادثات في 13 مارس/آذار الماضي. 

وسبق أن اشترطت مجموعات معارضة لاستكمال المحادثات أن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات، لكن الحكومة تصر على أنه لا يمكن مناقشة هذا المطلب إلا في حوار وطني.

وبموجب الاتفاق الذي يُفترض توقيعه الاثنين المقبل، سيلتزم المجلس العسكري والجماعات المعارضة وقفا شاملا لإطلاق النار ومنح ضمانات أمنية لقادة الجماعات المسلحة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن عراقيل اللحظات الأخيرة قد تؤدي إلى إرجاء التوقيع، حيث ذكر أحد الدبلوماسيين أن جزءا من الحكومة التشادية لا يؤيد بالكامل المفاوضات، ويسعى إلى الحؤول دون توقيع الاتفاق بصيغته الحالية.

وأضاف أن وفد الحكومة طلب في اللحظات الأخيرة تعديل نص الاتفاق بعدما وافق عليه جميع الفرقاء.

ونُصّب محمد إدريس ديبي رئيسا للمجلس العسكري في أبريل/نيسان 2021 غداة إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المعارضة المسلحة، وذلك بعدما حكم تشاد لأكثر من 30 عاما.

المصدر : الفرنسية