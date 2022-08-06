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انفجار يهز كابل قبيل احتفالات عاشوراء

Afghan residents look inside the Imam Zaman Shiite mosque which was a the site of a suicide attack during evening prayers, in Kabul on October 21, 2017.The Islamic State group said it carried out a gun and bomb attack on a Shiite mosque in Kabul on Friday that killed at least 39 people, including children. / AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images)
تنظيم الدولة تبنى عدة هجمات ضد الشيعة في أفغانستان (غيتي)
6/8/2022

قال شهود إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل اليوم السبت، فيما شوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى المكان وسط مخاوف من سقوط العديد من الضحايا، بالتزامن مع بدء الاستعدادات لاحتفال الشيعة بذكرى عاشوراء.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة، حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبيل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي الانفجار بعد يوم من مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين في تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انفجار الجمعة وقع في منطقة سكنية مزدحمة يقطنها الشيعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

ويشار إلى أن تنظيم الدولة سبق وأن أعلن مسؤوليته عن هجمات استهدفت الأقلية الشيعية في الآونة الأخيرة.

ويُنظر إلى فرع تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في أفغانستان منذ عام 2014 على أنه أخطر تحدٍّ أمني في البلاد.

المصدر : رويترز