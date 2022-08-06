انفجار يهز كابل قبيل احتفالات عاشوراء

قال شهود إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل اليوم السبت، فيما شوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى المكان وسط مخاوف من سقوط العديد من الضحايا، بالتزامن مع بدء الاستعدادات لاحتفال الشيعة بذكرى عاشوراء.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة، حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبيل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي الانفجار بعد يوم من مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين في تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انفجار الجمعة وقع في منطقة سكنية مزدحمة يقطنها الشيعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

ويشار إلى أن تنظيم الدولة سبق وأن أعلن مسؤوليته عن هجمات استهدفت الأقلية الشيعية في الآونة الأخيرة.

ويُنظر إلى فرع تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في أفغانستان منذ عام 2014 على أنه أخطر تحدٍّ أمني في البلاد.