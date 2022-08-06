أعلنت وفاة مدير برنامج لإنتاج الصواريخ.. تايوان تنشر طائرات حربية وتحذّر مجددا من هجوم صيني

أعلنت تايوان -اليوم السبت- الوفاة المفاجئة لمسؤول عسكري كبير يدير برنامجا لإنتاج الصواريخ، فيما نشرت طائرات حربية وأكدت استعداد قواتها لهجوم صيني محتمل، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

وقد تأكدت وفاة أويانغ لي هسينغ (57 عاما) الذي يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ، إثر نوبة قلبية في فندق، بحسب المعهد الذي كان يعمل فيه.

وكان يشغل أويانغ لي هسينغ منصب نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أنه سافر إلى جنوب البلاد في رحلة عمل.

وأكد المعهد -في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني- أنه عثر على المسؤول يوم السبت غائبا عن الوعي في فندق في هنغ تشون بمقاطعة بينغ تونغ، وأضاف أن "فحص الطب الشرعي ذكر أن سبب الوفاة احتشاء في عضلة القلب وذبحة صدرية".

وقالت الوكالة التايوانية إن أويانغ كان مسؤولًا عن الإشراف على "إنتاج أنواع عدة من الصواريخ"، وتولى منصبه هذا في وقت سابق من العام الجاري.

وتحاول الحكومة التايوانية تكثيف إنتاجها من الصواريخ، في مواجهة تهديد غزو من جانب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

سفن وطائرات حربية

وتجري الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان منذ الخميس، ردا على زيارة للجزيرة قامت بها في وقت سابق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو نشر طائرات مقاتلة اليوم السبت، لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة -في بيان- أنها رصدت أيضا 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان.

وقالت الوزارة إن جيش التحرير الشعبي الصيني ربما يجري محاكاة لهجوم ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة التايوانية وضعت الدوريات الجوية القتالية والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ الأرضية في حالة تأهب، تحسبا لأي طارئ.

واقتربت السفن الحربية والطائرات الحربية الصينية من تايوان الجمعة، لدرجة أن البحارة والطيارين تمكنوا من رؤية سواحلها وسلسلة الجبال الوسطى فيها، وفقا لما ذكرته "غلوبال تايمز" الحكومية.

وقالت الوزارة إن 68 طائرة حربية صينية عبرت ما يعرف بخط الوسط الفاصل لمضيق تايوان.