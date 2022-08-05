غادرت 3 سفن لشحن الحبوب، اليوم الجمعة، من ميناءين أوكرانيين، فقد غادرت سفينة نافيستار (Navistar) من ميناء أوديسا، كما غادرت سفينتا روجين (Rojen) وبولارنت (Polarnet) ميناء تشيرنومورسك (Chornomorsk) بجنوب أوكرانيا، في حين نقلت فايننشال تايمز عن أراس كاشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أن بلاده تدعو إلى توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل مواد أساسية أخرى.

وقد غادرت هذه السفن في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وبحسب مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يتولى الإشراف على تصدير الحبوب الأوكرانية يبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث 58 ألف طن من حبوب الذرة.

وستتجه السفن الثلاث إلى موانئ كاراسو (Karasu) في تركيا ورينغاسكيدي (Ringaskiddy) في أيرلندا وتيسبورت (Teesport) بالمملكة المتحدة، وفق بيان المركز.

وقال مراسل الجزيرة حسان مسعود إن هذه السفن الثلاث ستتجمع في عرض البحر وتسير في قافلة تقودها سفينة إرشادية عبر الممر الآمن في البحر الأسود نحو وِجهاتها النهائية.





وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الخميس أن 3 سفن محمّلة بالحبوب ستبحر الجمعة من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه "نتيجة للعمل المكثف والتنسيق" في مركز التنسيق المشترك "من المخطط أن تبحر، الجمعة، 3 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار (اتفاقية) شحن الحبوب".

وكانت أنقرة أعلنت أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلالها في شؤون تطبيق الاتفاق، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت أولى سفن شحن الحبوب الأوكرانية قد أبحرت الاثنين الماضي من ميناء أوديسا في أوكرانيا محملة بـ26 ألف طن من الحبوب للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ويسمح الاتفاق الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية -المتوقفة منذ بداية الحرب- إلى الأسواق العالمية.