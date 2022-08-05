عاجل | الكرملين: من الأفضل لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن احتمال تبادل الأسرى وإلا فلن تتم الصفقة
5/8/2022-|آخر تحديث: 5/8/202201:59 PM (مكة المكرمة)
عاجل | الكرملين: من الأفضل لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن احتمال تبادل الأسرى وإلا فلن تتم الصفقة.
عاجل | وول ستريت جورنال: روسيا طالبت كذلك بإطلاق سراح روسي يقضي عقوبة في ألمانيا لقتله متشددا شيشانيا في برلين.
عاجل | وول ستريت جورنال: مقترح الصفقة شمل الإفراج عن لاعبة كرة سلة وجندي سابق مقابل إطلاق سراح تاجر سلاح روسي.
عاجل | وول ستريت جورنال: واشنطن عرضت على موسكو صفقة لتبادل السجناء.
المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال