أخبار

عاجل | الكرملين:​​ من الأفضل لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن احتمال تبادل الأسرى وإلا فلن تتم الصفقة

5/8/2022-|آخر تحديث: 5/8/202201:59 PM (مكة المكرمة)

عاجل | الكرملين:​​ من الأفضل لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن احتمال تبادل الأسرى وإلا فلن تتم الصفقة.

عاجل | وول ستريت جورنال: روسيا طالبت كذلك بإطلاق سراح روسي يقضي عقوبة في ألمانيا لقتله متشددا شيشانيا في برلين.

عاجل | وول ستريت جورنال: مقترح الصفقة شمل الإفراج عن لاعبة كرة سلة وجندي سابق مقابل إطلاق سراح تاجر سلاح روسي.

عاجل | وول ستريت جورنال: واشنطن عرضت على موسكو صفقة لتبادل السجناء.

المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال