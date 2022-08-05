ألقت وزارة الخارجية اللبنانية باللائمة على اللاجئين السوريين في تفاقم الأزمة في البلاد، ودعت إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودتهم "تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصا على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".

٤)شكل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية سببا" رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 5, 2022

وقالت الخارجية اللبنانية إنه قد تتعدد أسباب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.

وأضافت أنه "لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".