روسيا تعلن القضاء على مقاتلي معارضة دربتهم أميركا في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها الجوية "قضت" على مجموعة من مقاتلي المعارضة الذين درّبتهم الولايات المتحدة بسوريا في 4 أغسطس/آب.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك على الفور.

وساعدت موسكو حليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد على قلب دفة حرب استمرت أكثر من 10 سنوات لصالحه في مواجهة فصائل المعارضة، بعضها مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا.

ولكن الكرملين قال اليوم الجمعة إن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة وإن روسيا ستأخذها بعين الاعتبار، وذلك قبل اجتماع بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".

ونفذت أنقرة عمليات متعددة في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي واستهدفت وحدات حماية الشعب الكردية على الرغم من معارضة موسكو.