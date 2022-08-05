أميركا تعلن إبقاء سفن وحاملة طائرات في مضيق تايوان واليابان تندد بمناورات الصين ومجموعة الآسيان تبدي قلقها

أعلن البيت الأبيض أن سفنا حربية وحاملة طائرات ستبقى في منطقة مضيق تايوان، في حين أعلن الجيش الصيني استكمال تدريباته البحرية، بينما شددت مجموعة الآسيان على تعزيز الأمن بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أمرت مجموعة من السفن الحربية الأميركية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan) بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع.

وأضاف كيربي "لن نتراجع عن العمل في بحار وسماء غرب المحيط الهادي بما يتفق مع القانون الدولي، كما فعلنا منذ عقود، في دعم تايوان والدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة".

كما اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أن "الصين اختارت المبالغة في الرد، واستخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ذريعة لزيادة النشاط العسكري الاستفزازي في مضيق تايوان ومحيطه".

وكانت البحرية الأميركية قد ذكرت أن حاملة الطائرات تجري عمليات دورية في بحر الفلبين الذي يشمل مياه جنوب شرق تايوان.

وفي نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة تأجيل تجربة صاروخ "مينتمان" العابر للقارات وسط تصاعد التوتر مع الصين.

وقال البيت الأبيض إن تأجيل تجربة الصاروخ لن يؤثر على جاهزية الولايات المتحدة في الردع النووي.

مجموعة الآسيان

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية مجموعة الآسيان عقب اجتماعهم في كمبوديا، وجاء فيه التأكيد على ضرورة اتباع نهج سلمي لحل النزاعات في المنطقة، وأن بعض الوزراء أبدوا قلقهم إزاء التطورات في بحر جنوب الصين.

كما أكد البيان الختامي الالتزام بالحفاظ على السلام وتعزيز الأمن بالمنطقة، وأهمية الحفاظ على وحدة ومركزية المجموعة.

وشدد البيان أيضا على ضرورة الالتزام بعدم فرض إجراءات غير ضرورية لضمان توصيل سلاسل التوريد.

وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة آسيان أمس، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان.

وجدد وزير الخارجية الأميركي التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة.

بيلوسي في طوكيو

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح اليوم الجمعة بعد استقباله بيلوسي في طوكيو، إن إطلاق الصين صواريخ باليستية مشكلة خطيرة.

وبدورها، قالت بيلوسي عقب اللقاء في طوكيو إن واشنطن لن تسمح للصين بعزل تايوان.

وأضافت ييلوسي أن زيارتها لتايوان لم تهدف إلى تغيير الوضع القائم.

وسبق أن زارت بيلوسي تايوان ضمن جولة آسيوية بدأت الاثنين الماضي، وتشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وتعد زيارتها إلى تايوان الأولى التي يجريها رئيس مجلس نواب أميركي منذ 25 عاما.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في تصريحات صحفية أمس "أدعو الصين إلى وقف فوري لمناوراتها حول تايوان".

كما قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي للصحفيين إنه بينما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثفة في المياه المحيطة بتايوان، يعتقد أن 5 من أصل 9 صواريخ باليستية أطلقتها الصين قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ولفت إلى أن اليابان "تقدمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفا الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".

وفي السياق ذاته، ألغت الصين لقاء وزير خارجيتها بنظيره الياباني في اجتماعات آسيان في كمبوديا بسبب موقف اليابان بشأن تايوان.

صواريخ باليستية

وجاءت هذه التطورات بعدما كشفت وزارة الدفاع التايوانية أمس عن إطلاق الصين 11 صاروخا باليستيا في المياه المقابلة للجزيرة، وقالت الوزارة إنها لا تسعى للتصعيد، لكنها لا تتراجع عندما يتعلق الأمر بأمن وسيادة بلادها.

كما أكدت الوزارة أنها تراقب محيط الجزيرة بالتزامن مع الأنشطة غير المنطقية من الصين التي تهدف إلى زعزعة استقرار أمن المنطقة، بحسب تعبيرها.

وقال وزير خارجية تايوان إن إطلاق الصين عددا من الصواريخ يشكل تهديدا للأمن القومي وتصعيدا للعنف في المنطقة، داعيا لمواصلة تقديم الدعم لبلاده.

الصين تهدد

وفي الجانب المقابل، قالت قيادة منطقة العمليات الشرقية في الجيش الصيني إنها استكملت عدة عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان في إطار تدريبات مقررة.

كما انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ الموقف الأميركي، وقالت إن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية، وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها.

وأضافت أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين، وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها.

وفي الوقت نفسه، تستمر في الأرخبيل الإندونيسي مناورات "درع غارودا" بمشاركة خمسة آلاف جندي، معظمهم من الجيشين الإندونيسي والأميركي.

وانضمت إلى التدريبات قوات من اليابان وسنغافورة وأستراليا، إضافة إلى تسع دول مراقبة أخرى، من أبرزها الهند وفرنسا وكندا وماليزيا.