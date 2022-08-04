وزراء خارجية دول مجموعة السبع: نعمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للعدوان على دول ضعيفة
4/8/2022-|آخر تحديث: 4/8/202205:54 AM (مكة المكرمة)
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: نعمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للعدوان على دول ضعيفة.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ندين المحاولات الروسية لاستخدام الطاقة كأداة للإكراه الجيوسياسي.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ننظر في حظر نقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بحرا على مستوى العالم.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: لا نزال ملتزمين بتنويع مصادر الطاقة ونشجع على إقامة أسواق موثوقة.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: سنعمل على تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة وتخفيف الزيادات في الأسعار.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع: سنعمل على تخفيف تأثير اضطرابات الإمدادات على الاقتصادات والمواطنين في العالم.
المصدر : الجزيرة