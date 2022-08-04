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وزراء خارجية دول مجموعة السبع: نعمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للعدوان على دول ضعيفة

4/8/2022-|آخر تحديث: 4/8/202205:54 AM (مكة المكرمة)

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: نعمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للعدوان على دول ضعيفة.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ندين المحاولات الروسية لاستخدام الطاقة كأداة للإكراه الجيوسياسي.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ننظر في حظر نقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بحرا على مستوى العالم.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: لا نزال ملتزمين بتنويع مصادر الطاقة ونشجع على إقامة أسواق موثوقة.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: سنعمل على تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة وتخفيف الزيادات في الأسعار.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع: سنعمل على تخفيف تأثير اضطرابات الإمدادات على الاقتصادات والمواطنين في العالم.

المصدر : الجزيرة