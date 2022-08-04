بعد سفينة "رازوني".. تركيا تستقبل الجمعة ثاني شحنة حبوب قادمة من أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أنه من المخطط مغادرة ثاني شحنة حبوب من موانئ أوكرانيا، يوم غد، تنفيذا لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع التركية نقلا عن الوزير أكار أنه أجرى لقاءين منفصلين (عن بعد) مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية التحتية أوليكسندر كوبراكوف.

وأضاف الوزير التركي أنه بحث مع رزنيكوف وكوبراكوف مسألة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وآخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وأكد أكار أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول (تركي- روسي -أوكراني- أممي) يواصل أعماله دون مشاكل.

وقال إنه نتيجة للعمل المكثف والتنسيق في المركز، من المخطط أن تبحر، الجمعة، 3 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاقية شحن الحبوب.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أنه من المرتقب أن يتم تفتيش سفينة فارغة في إسطنبول قبل مغادرتها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، اجتازت سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الاثنين.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول -بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، بين أنقرة وموسكو وكييف والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.