دعا وزير النفط الإيراني جواد أوجي القوى الكبرى الغربية إلى انتهاج سياسة عقلانية مع طهران إذا أرادت تحقيق أمن الطاقة العالمي حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح له على هامش اجتماع أوبك بلس أن على الدول الأوروبية التفكير بفصل الشتاء منذ الآن.

وأوضح أن سوق الطاقة العالمي بحاجة إلى عرض النفط والغاز الإيرانيين وأن عودة النفط الإيراني يمكن أن تحقق الاستقرار في السوق.

وأكد وزير النفط الإيراني أن توظيف قدرات إيران من حيث الطاقة بحاجة إلى إرادة سياسية واتخاذ قرار من الدول المستهلكة.

وشدد على أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات في أقرب وقت ممكن.