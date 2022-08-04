أخبار|قطر

وزير الخارجية القطري: ناقشت مع بلينكن العلاقات المشتركة وتطورات الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع بأفغانستان

U.S. Secretary of State Blinken visits Cambodia
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال مباحثاتهما على هامش قمة آسيان (رويترز)
4/8/2022-|آخر تحديث: 4/8/202202:07 PM (مكة المكرمة)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ودولة قطر. وقال إنه بحث مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات رابطة دول آسيان في كمبوديا العلاقات المشتركة وتطورات الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع بأفغانستان.

وأوضح بلينكن أن المباحثات المتعددة التي يجريها مع نظيره القطري في مواقع مختلفة ومتعددة من العالم هي بمثابة دليل على الشراكة الوثيقة بين واشنطن والدوحة لبحث نطاق واسع من القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف "أتيحت لنا الفرصة لبحث عدد من الملفات الدولية والإقليمية، منها أفغانستان وإيران وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى، كما تناولنا العمل الذي نقوم به هنا في كمبوديا، لكن علاقتنا مع قطر هي شراكة تقدرها الولايات المتحدة بشكل كبير، فقطر حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. وإلى جانب ذلك فإن قطر شريك حقيقي لنا في التعامل مع العديد التحديات الأكثر إلحاحا التي نواجهها حول العالم".

بدوره، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ودولة قطر لضمان أمن المنطقة.

وقال "أعتقد أن الأحداث الدولية تتطلب التشاور بين الولايات المتحدة وقطر، وبشكل خاص ما يحدث في منطقتنا. وأعتقد أن مباحثاتنا اليوم مهمة للغاية لأمن منطقتنا، ونحن نقدر فعليا شراكتنا والتزام الولايات المتحدة تجاه منطقتنا".

المصدر : الجزيرة