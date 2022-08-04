أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ودولة قطر. وقال إنه بحث مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات رابطة دول آسيان في كمبوديا العلاقات المشتركة وتطورات الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع بأفغانستان.

وأوضح بلينكن أن المباحثات المتعددة التي يجريها مع نظيره القطري في مواقع مختلفة ومتعددة من العالم هي بمثابة دليل على الشراكة الوثيقة بين واشنطن والدوحة لبحث نطاق واسع من القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف "أتيحت لنا الفرصة لبحث عدد من الملفات الدولية والإقليمية، منها أفغانستان وإيران وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى، كما تناولنا العمل الذي نقوم به هنا في كمبوديا، لكن علاقتنا مع قطر هي شراكة تقدرها الولايات المتحدة بشكل كبير، فقطر حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. وإلى جانب ذلك فإن قطر شريك حقيقي لنا في التعامل مع العديد التحديات الأكثر إلحاحا التي نواجهها حول العالم".

سعدت بلقاء زميلي @SecBlinken وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في #كمبوديا، على هامش اجتماعات #الآسيان، حيث أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. تطرقنا في اجتماعنا إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان.#ASEAN pic.twitter.com/fnlOR6fQKR — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 4, 2022

بدوره، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ودولة قطر لضمان أمن المنطقة.

وقال "أعتقد أن الأحداث الدولية تتطلب التشاور بين الولايات المتحدة وقطر، وبشكل خاص ما يحدث في منطقتنا. وأعتقد أن مباحثاتنا اليوم مهمة للغاية لأمن منطقتنا، ونحن نقدر فعليا شراكتنا والتزام الولايات المتحدة تجاه منطقتنا".