العراق.. الصدر يتمسك بخيار الانتخابات المبكرة وأطراف سياسية تشترط الإجماع

اعتبرت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن دعوة التيار الصدري لإجراء انتخابات مبكرة ستكون حلاً للأزمة الراهنة فقط إذا وافقت كل الأطراف، في حين ذكر الإطار التنسيقي أنه سيوافق على الانتخابات المبكرة بشرط تحقيق الإجماع.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإجراء انتخابات مبكرة ستكون حلاً للأزمة الراهنة فقط إذا وافقت كل الكتل السياسية عليها.

كما أوضح الفياض أن الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من دعوة الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف الفياض أن إجراء الانتخابات يتطلب إجراءات منها الاتفاق على إدارة المرحلة الحالية، لأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وليست لها صلاحيات تنظيم الانتخابات، على حد تعبيره.

كما أصدر الحشد الشعبي بيانا قال فيه "نثني على دعوة زعيم التيار الصدري للحشد إلى اتخاذ موقف الحياد من الأزمة".

وبدوره، أصدر الإطار التنسيقي مساء أمس الخميس بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".

وشدد الإطار التنسيقي على وجوب أن "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".

وجاء في البيان أيضا "يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".

وصدر هذا البيان عقب اجتماع طارئ ضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، وذلك في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لمناقشة آخر المستجدات.

وكشف الأمين العام لكتائب سيد الشهداء (الموالية لإيران) أبو ألاء الولائي، في تغريدة على تويتر، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدم التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ورفض إبقائه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة.

ومن ناحيته، أعلن زعيم تحالف الفتح ومفوض الإطار التنسيقي للحوار هادي العامري أنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن ذلك يتطلب حوارا شاملا لتحديد موعد إجرائها ومتطلبات ذلك.





دعوة الصدر

وتأتي هذه التطورات بعدما قال الصدر -في بيان نشره على تويتر- إن هناك "فسطاط التيار" و"فسطاط الإطار"، مضيفا أن هذا "لا يعني أن إخوتنا في الحشد الشعبي محسوبون على إحدى تلك الجهتين".

وأضاف أنه على يقين أنهم يشاطرونه وحدة الصف ضمن الأطر السماوية والدينية والإنسانية والعقائدية، مؤكدا أن وحدة الصف في غاية الأهمية إذا بنيت على الإصلاح الحقيقي ونبذ الفساد والفاسدين ومحاسبتهم.

وكان الصدر قد دعا -في خطاب متلفز أول أمس الأربعاء- إلى حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أنه "لا فائدة ترتجى من الحوار"، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

وفي خطابه، دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار باعتصامهم حتى تنفيذ مطالبه بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن مطالبه تتمثل في عملية ديمقراطية ثورية سلمية.