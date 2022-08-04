تزامنا مع الذكرى الثانية للانفجار.. انهيار 4 من صوامع الحبوب المتضررة في مرفأ بيروت

انهارت 4 من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت -عصر الخميس- وذلك في الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ الميناء وألحق دمارا هائلا بالعاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

يأتي ذلك بعد انهيار جزء متصدع من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدّع جراء الانفجار معرّض لـ "خطر السقوط".

وتحولت الصوامع إلى رمز لانفجار المرفأ، الذي تسبب في الرابع من أغسطس/آب 2020 بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

ووقع الانفجار يوم 4 أغسطس/آب 2020 في العنبر رقم 12 بالمرفأ الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي كانت مصادرة من سفينة ومخزنة بالمرفأ منذ عام 2014، وفق تقديرات رسمية.

يذكر أن التحقيق في قضية المرفأ قد تم تعليقه منذ نحو 8 أشهر رغم أنه لا يزال عالقا بالمرحلة الأولى (التحقيقات السرية) حسب المحامية ومسؤولة التقاضي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية.

وفي السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الخميس الماضي دعوته إلى "إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف" بالانفجار، ودعا 6 خبراء أمميين مستقلين الأربعاء الماضي إلى "فتح تحقيق دولي بلا تأخير" تزامنا مع مطالبة 11 منظمة حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان- بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق.