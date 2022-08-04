بايدن عدّه "غير مقبول".. محكمة روسية تصدر حكما بسجن لاعبة كرة سلة أميركية 9 سنوات

قضت محكمة روسية -اليوم الخميس- بالسجن 9 سنوات بحق لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، لإدانتها بحيازة مخدرات، حسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية من داخل قاعة المحكمة في خيمكي، بالقرب من العاصمة موسكو.

وندد الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الخميس- بالحكم الصادر عن محكمة روسية بحق نجمة كرة السلة الأميركية، معتبرا أنه "غير مقبول".

وقال بايدن، في بيان صدر بعد دقائق على إعلان الحكم، إن "روسيا تعتقل بريتني بغير وجه حق، وهذا غير مقبول"، داعيا موسكو إلى إطلاق سراحها فورا.

وأكد الرئيس الأميركي عزمه "العمل بلا كلل" لإعادة غرينر وبول ويلان جندي مشاة البحرية السابق الذي أوقف في فندق بموسكو، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بتهمة امتلاك مواد حساسة.

وكانت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) أشارت الأسبوع الماضي إلى عرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الملقب بـ"تاجر الموت"، مقابل إطلاق سراح بريتني غرينر وويلان المحتجزين في روسيا حاليا.

وقالت المجلة الأميركية إن خطة الإفراج عن بوت ستسمح للولايات المتحدة بإعادة غرينر التي قبض عليها في مطار موسكو في فبراير/شباط الماضي، وويلان الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس عام 2020.