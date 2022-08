واشنطن وطهران تعلنان استئناف المفاوضات النووية في فيينا ومسؤول غربي يتفاءل باتفاق قريب

عاد الزخم مجددا إلى مساعي إحياء الاتفاق النووي، إذ قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن الهدف من المفاوضات التي ستستأنف في فيينا هو تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق، في حين اعتبر المبعوث الأميركي روبرت مالي أن توقعاته محدودة، لكن مسؤولا غربيا قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق بنهاية الأسبوع الجاري.

وخلال لقائه مدير الإدارة السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا في طهران، قال باقري إن الهدف من المفاوضات القادمة في فيينا هو تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده ما زالت عضوا في الاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تضع شروطا لإيران.

وأضاف باقري أنه سيتم اختبار إرادة واشنطن الحقيقية وجديتها في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات المقبلة، وفق تعبيره.

وفي تغريدات على تويتر، قال باقري إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، ودعا واشنطن إلى "إظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين "في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات. تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم".

Heading to Vienna to advance the negotiations. The Onus is on those who breached the deal & have failed to distance from ominous legacy. The US must seize the opportunity offered by the JCPOA partners’ generosity; ball is in their court to show maturity & act responsibly.

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) August 3, 2022