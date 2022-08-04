دانت سعي موسكو لاستخدام الطاقة "للإكراه الجيوسياسي".. مجموعة السبع تبحث حظرا شاملا لنقل النفط الروسي بحرا إلى العالم

دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع ما وصفوها بالمحاولات الروسية لاستخدام الطاقة كأداة للإكراه الجيوسياسي، وتعهدوا بالعمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للعدوان على الدول الضعيفة، حسب تعبير البيان الصادر عنهم.

وذكر الوزراء في بيانهم أن دول المجموعة ستبحث حظر نقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بحرا على مستوى العالم، وستعمل على تخفيف تأثير اضطرابات الإمدادات على الاقتصادات والمواطنين في العالم، كما ستعمل أيضا من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة وتخفيف الزيادات في الأسعار، والالتزام بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع إقامة أسواق موثوقة، حسب ما ورد في البيان.

وكانت وكالة رويترز أفادت بأن العقود الآجلة للنفط الأميركي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 25 فبراير/شباط الماضي عند نحو 90.4% للبرميل الواحد.

وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن واردات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2020.

وأوضحت أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت بـ4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي رغم توقعات بانخفاضها.

وفي الأثناء، أعلنت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلس، زيادة في إنتاجها من النفط الخام، تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل. واتفق على هذه الزيادة ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤهم العشرة في اجتماع عُقد عن بعد.

وقد اعتبرت الولايات المتحدة قرار أوبك بلس خطوة إلى الأمام. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سعى لأن تكون هناك زيادة في إنتاج النفط قبل الإعلان عن زيارته للشرق الأوسط. وأضافت أن بايدن كان واضحا أنه يريد أن تلبي إمدادات النفط الطلب.

وخلال الأشهر الأولى من حرب روسيا على أوكرانيا أبقت أوبك بلس على سياستها الإنتاجية دون تغيير، رغم دعوات الدول الكبرى لزيادة الإنتاج.