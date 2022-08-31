دمار في المنازل وخسائر في الأرواح.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات باكستان وغوتيريش يزور البلاد

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في باكستان إن 36 شخصا لقوا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الفيضانات، التي شردت أكثر من 30 مليون شخص.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1160 شخصا منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص.

وأعلنت الإدارة الأميركية تقديم 30 مليون دولار في شكل مساعدات، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور باكستان في التاسع من الشهر المقبل لتفقد المناطق المتضررة.

وفي منطقة شِكارْ بُور الواقعة في إقليم السند جنوبي باكستان، دمرت السيول والفيضانات المنازل والمحاصيل وأغلقت الطرق، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

وقد أطلقت السلطات الباكستانية مع الأمم المتحدة أمس نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات لملايين المتضررين.

وتسبب موسم الرياح الموسمية -الذي بدأ في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام- في هطول أمطار غزيرة في باكستان، وبذل عمال الإنقاذ جهودا كبيرة لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات، وأجبرت الأزمة الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

وتعد الأمطار الموسمية -التي تستمر عادة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول- أساسية لري المزروعات وموردا للمياه في شبه القارة الهندية، لكنها تحمل سنويا كمًّا من المآسي والدمار.

وأدت الفيضانات هذا العام إلى تشريد أكثر من 33 مليون شخص؛ أي أكثر من 14% من سكان البلاد، كما تسببت في دمار كامل أو أضرار لنحو مليون منزل.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات جرفت أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ودمرت 3400 كيلومتر من الطرق و157 جسرا، ونفق أكثر من 800 ألف حيوان.