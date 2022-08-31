ماليزيا.. إصابة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بفيروس كورونا ونقله للمستشفى

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه نُقل إلى مستشفى لمتابعة حالته.

وأضاف المكتب في بيان "نقل مهاتير، البالغ من العمر 97 عاما، إلى المعهد الوطني للقلب من أجل أن يخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما نصح الفريق الطبي"، ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته.

وعانى الرجل التسعيني، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، تاريخا من مشاكل القلب، فقد أصيب بنوبات قلبية وخضع لعمليات جراحية.

وتلقى مهاتير 3 جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفقا لتصريحات أدلى بها ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

وخضع رئيس الوزراء السابق لإجراء طبي اختياري في يناير/كانون الثاني الماضي ثم دخل المستشفى مجددا في وقت لاحق للعلاج.

ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له، واكتفيا بالقول إنه أُدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده بين يوليو/تموز 1981 وأكتوبر/تشرين الأول 2003، ثم مرة أخرى من مايو/أيار 2018 إلى مارس/آذار 2020، وبذلك أصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد بما مجموعه 24 عاما.