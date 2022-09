احتجت على دعم غوغل لإسرائيل.. مسؤولة التسويق تستقيل وتتهم الشركة بإسكات الأصوات المدافعة عن الفلسطينيين

وجهت أرييل كورين المديرة التسويقية للمنتجات التعليمية في شركة "غوغل" (Google) الأميركية انتقادات حادة إلى الشركة بعد إعلان استقالتها بسبب ما وصفتها بالسياسات القمعية والتمييزية ضد الموظفين الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، خاصة بعد إبرام "غوغل" عقدا مع الحكومة الإسرائيلية لتزويدها ببرامج مراقبة وذكاء اصطناعي متطورة.

وفي تغريدة نشرتها كورين على حسابها في تويتر أمس الثلاثاء قالت الموظفة اليهودية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي "سأغادر غوغل هذا الأسبوع بسبب الانتقام والعداء ضد الموظفين الذين يعبرون عن رأيهم".

I am leaving @Google this week due to retaliation & hostility against workers who speak out. Google moved my role overseas immediately after I opposed its $1B AI/surveillance contracts with Israel. And this is far from an isolated instance. https://t.co/V4y05kOYQv pic.twitter.com/eRMrzTPYfb

ونددت كورين بالصفقة الضخمة الذي أبرمتها غوغل مع حكومة تل أبيب في عام 2021 بقيمة مليار دولار ضمن مشروع "نيمبوس" (Nimbus) الذي يوفر خدمات الذكاء الاصطناعي والمراقبة على نطاق واسع للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت المسؤولة السابقة إن غوغل تنفذ ممارسات "إسكات" لزملائها الفلسطينيين أو الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إذ يتلقون باستمرار تحذيرات من قسم الموارد البشرية في الشركة، وتخفيضات في رواتبهم، وتقييم سلبي لأدائهم الوظيفي.

ونقلت كورين رسائل 15 موظفا يعملون في شركة غوغل وشركائها اختاروا الحديث عما يتعرضون له (دون الكشف عن هوياتهم) من "تحيز مؤسسي داخل غوغل، والذي يساعد الشركة في تبرير وحماية عقد مشروع نيمبوس"، ووصفت كورين تلك الممارسات بـ"أزمة ضمير" تعاني منها غوغل.

ومن بين الرسائل التي بثت في مقطع مسجل منشور في يوتيوب قالت موظفة فلسطينية في غوغل "أصبح من المستحيل التعبير عن أي رأي بعدم الموافقة على الحرب ضد الفلسطينيين دون دعوتنا إلى اجتماع للموارد البشرية حيث نتلقى تهديدات بالانتقام".

وعبرت موظفة فلسطينية أخرى عن استيائها من مشروع "نيمبوس"، وقالت "كان العمل في غوغل حلمي حتى علمت بمشروع نيمبوس، أشعر أنني أكسب قوت يومي من اضطهاد عائلتي في الوطن".

وأشار فلسطيني آخر إلى السياسات العقابية التي تتبعها غوغل ضد الداعمين لحقوق الفلسطينيين بالقول "ازداد شعوري بالتهميش فقط عندما بدأت أرى توجيه تحذيرات بحق زملائي في العمل، فقط لتعاطفهم مع الفلسطينيين".

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات ناقدة لغوغل وسياساتها القمعية ضد الموظفين المعارضين للاحتلال الإسرائيلي ومشروع "نيمبوس"، وأشاد المتفاعلون بشجاعة كورين في تقديم استقالتها احتجاجا على ممارسات غوغل.

وكتبت الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز "إنني منزعجة من عدد الشكاوى والإخطارات التي أتلقاها بشأن إسكات النضال من أجل العدالة في وحول فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكرت الناشطة الأميركية والمرشحة البرلمانية السابقة رنا عبد الحميد في تغريدة "منذ أكثر من عام رأيت بنفسي الطريقة التي عانت منها أرييل من الانتقام لمجرد وقوفها مع حقوق الإنسان الفلسطيني، هذا الانتقام والعداء غير مقبول".

For over a year I have seen first hand the way Ariel experienced retaliation as a tech worker simply for standing for Palestinian Human Rights. This retaliation and hostility is unacceptable but faces worker organizers across the country. Proud of my best friend ily @ariel_koko! https://t.co/VFXXzHuWID

— Rana Abdelhamid رانا عبدالحميد (@RanaForNY) August 30, 2022