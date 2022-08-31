في ذكرى انتصار تركيا على الحلفاء واليونان.. أردوغان: تزعجنا المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لنا واليونان ليست ندا

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انزعاجه من تصرفات وصفها بالعدائية تجاه بلاده من دول حليفة لأنقرة، لكنه لم يسمِّ هذه الدول، كما أشار إلى أن هناك دولا تدعم اليونان لخوض حرب ضد بلاده بالوكالة، في تكرار لأحداث وقعت قبل 100 عام. جاء ذلك في خطابين -أمس الثلاثاء- بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الجيش التركي على اليوناني في مدينة أفيون التركية، إبان حرب عام 1922.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة أنقرة، قال إن "هناك دولا تقول إنها حليفتنا، لكنها تأتي بتصرفات عدائية تجاه تركيا أو تدعم من يعاديها، وهو أمر يزعجنا. مع ذلك، فنحن نتحرك في علاقاتنا وفقا لمجموع المكاسب والأضرار. ومن جهة أخرى، فإننا لا نهمل تأسيس شراكات جديدة وفقا لاحتياجاتنا، فنحن دوما ندعو للحوار والصداقة والكسب المشترك".

وأشاد أردوغان ببطولات الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، وعملياته التي نفذها في شمال سوريا بدءا بعملية درع الفرات ثم غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع. ولفت إلى أن التطورات الدولية والإقليمية تشير إلى حاجة تركيا لتعزيز جيشها بمزيد من القوة البشرية المؤهلة.

كما أكّد أردوغان أن تركيا كانت دائما عامل استقرار في الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود خلال سنوات الحرب الباردة، وجدد التأكيد على أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أو مكاسبها أو حريتها.

وفي كلمة أخرى خلال حضوره حفلا موسيقيا بمناسبة "عيد النصر" في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال الرئيس التركي إن "اليونان ليست ندا لتركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا"، وأضاف "ندرك النية الحقيقية لمن يحاولون إضاعة وقت بلادنا وطاقتها من خلال اليونان، كما حدث قبل قرن".

وأشار أردوغان إلى أن اليونان تحدّت حلف الناتو والحلفاء عبر مواقفها العدائية التي بدأت بالتحرش بمقاتلات تركية، ووصلت إلى مستوى تتبع المقاتلات برادار منظومة صواريخ "إس 300" الروسية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية -الذي تم بهدف تلبية احتياجاتها الأمنية- تهديدا لمقاتلاتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قوبلت من واشنطن بفرض حظر على أنقرة فيما يتعلق بتزويدها بمنتجات الصناعات الدفاعية، ووصل الأمر إلى الامتناع عن تسليمها مقاتلات "إف 35" بعد أن دفعت جزءا من ثمنها.

وأوضح أن تركيا تترقب الرد الذي ستبديه الولايات المتحدة على تفعيل اليونان منظومات "إس 300" ضد قوة جوية في الناتو، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة التي امتنعت عن تسليمنا مقاتلات إف 35 كرّمت اليونان بها، وفتحت بأيديها دخول هذه المقاتلات مع منظومات الدفاع الروسية في خندق واحد".

وأحيت أنقرة الثلاثاء ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.