السعودية تدرج 5 يمنيين على قائمة الإرهاب لارتباطهم بهجمات عسكرية للحوثيين

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الأربعاء تصنيف 5 يمنيين في قائمة دعم الإرهاب لارتباطهم بأنشطة تدعم مليشيا الحوثي في اليمن.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن تلك الأسماء تلقت تدريبات عسكرية في طهران على يد قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات منصور السعدي، الذي قال البيان إنه العقل المدبر للهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.

وقال البيان إن التصنيف يعني تجميد الأصول التابعة لهؤلاء الأشخاص، وحظر القيام بأي معاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم.

وتشمل القائمة أيضا أحمد علي الحمزي، ومحمد عبد الكريم الغماري، وزكريا عبد الله يحيى حجر (هاجر)، وأحمد محمد علي الجوهري، وجميعهم من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفقا للبيان.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، ويسيطرون على محافظات عدة، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.