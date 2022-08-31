جيروزاليم بوست تتحدث عن عودة الكفاح المسلح إلى الضفة الغربية وتحذر من اندلاع انتفاضة جديدة

تحدّث تحليل نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن عودة الكفاح المسلح إلى الضفة الغربية، وحذّر من اندلاع انتفاضة جديدة.

ويعتبر التحليل أن أحداث الأشهر القليلة الماضية، أظهرت أن الضفة الغربية عائدة إلى الأيام التي اعتاد فيها مسلحون مطلوبون التجوُّل في شوارع التجمعات الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، لا يبدو أن السلطة الفلسطينية قادرة أو راغبة في مواجهة المسلحين، الذين يحظون بتأييد الجمهور الفلسطيني.

وذكرت أن المسلحين الفلسطينيين -ولا سيما في منطقتي جنين ونابلس- يتم تسليحُهم وتمويلُهم من قبل حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي، على حد قول الصحيفة الإسرائيلية.