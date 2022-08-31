بايدن يستنكر تهديدات لعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بعد تفتيشهم منزل ترامب

استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن تهديدات تلقاها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بعد تفتيشهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا، في الثامن من أغسطس/آب، في سابقة بتاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين.

وقال بايدن في كلمة ألقاها الثلاثاء في مؤتمر بولاية بنسلفانيا "إنه لأمر يبعث على الاشمئزاز أن نرى الهجمات الجديدة على مكتب التحقيقات الفدرالي، وتهديد أرواح عناصر إنفاذ القانون وعائلاتهم لمجرد أنهم يطبقون القانون ويؤدون عملهم".

وتابع "أود أن أقولها بأوضح ما أستطيع. لا مكان في هذا البلد.. لا مكان، لتهديد أرواح منفذي القانون".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه يعارض حجب التمويلات الحكومية عن الشرطة وعن مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي قد حذرا من تزايد التهديدات في أعقاب عملية دهم منزل ترامب، حيث صادر المحققون ما وصفت بأنها 11 مجموعة من الوثائق السرية، بعضها مصنف "سري للغاية"، في إطار تحقيق جنائي مستمر.