الاحتلال يواصل إغلاق مداخل البلدة.. اعتقال 4 فلسطينيين بعد محاصرة منزل في سلواد بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 4 شبان فلسطينيين بعد إصابة أحدهم بالرصاص الحي، في بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال اعتقل الشاب عبد الرحمن عبد الله حامد (24 عاما) بعد إطلاق النار عليه، وإصابته بجروح في قدميه.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية دهمت بلدة سلواد، وحاصرت منزلين، وطلبت عبر مكبرات الصوت ممن بداخلهما الاستسلام.

وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل 3 شبان من داخل المنزلين المحاصرَين.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، حيث رشق شبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية إلى بلدة سلواد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تبادلت إطلاق النار مع مسلحين صباح اليوم الأربعاء في سلواد من دون وقوع إصابات في صفوفه.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري يُغلق الجيش الإسرائيلي مداخل سلواد بالسواتر الترابية، بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين على شارع يمر بالقرب من البلدة لإطلاق نار، كما ينفذ بين الفينة والأخرى عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل البلدة، وتعتلي قناصته أسطح مبانٍ في المنطقة.