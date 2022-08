إيران: أوقفنا سفينة أميركية غير مأهولة ثم أفرجنا عنها والرواية الأميركية غير صحيحة

ذكر موقع نورنيوز المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أوقف وأطلق سراح سفينة أميركية غير مأهولة في المياه الخليجية بعد أن انقطعت اتصالات الملاحة بها، في حين ذكر بيان للأسطول الخامس الأميركي أن البحرية الأميركية أحبطت محاولة القوات البحرية الإيرانية الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول في الخليج.

من جهته، أكد موقع نورنيوز أن إيقاف السفينة الحربية الأميركية تم بعد تواجدها في المنطقة، حيث تم شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي.

وأضاف الموقع أن هذا الإجراء تم بهدف تأمين أمن وسلامة مسارات السفن، وتجنب وقوع حوادث محتملة في هذه المنطقة.

واعتبر الموقع أن الرواية الأميركية عن الحادث غير حقيقية وتتعارض مع الواقع، وقال إنها "محاولة أميركية لخلق إنجازات للهروب من إخفاقاتها".

كما سجل الموقع تحركا في الأسابيع الماضية لعدد من السفن الأميركية غير مأهولة من البحرين بتجاه المياه الخليجية والمياه الدولية، دون الالتزام بقوانين استخدام هذه السفن، بحسب قوله.

بدورها، أعلنت قوات البحرية التابعة للقيادة الوسطى الأميركية أنها أحبطت محاولة من قبل الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة مُسيَّرة من طراز "سايلدرون إكسبلورر"، طولها 7 أمتار وتتبع للأسطول الخامس الأميركي في الخليج، يومي 29 و30 من أغسطس/آب الحالي.

وشاركت القيادة الوسطى الأميركية وصفحة الأسطول الخامس الأميركي على تويتر، مقطعا مصورا يظهر محاولة سفينة الدعم "شهيد بازيار" التابعة للحرس الثوري الإيراني، سحب السفينة الأميركية "بشكل غير قانوني" في مياه الخليج.

#Iran's IRGC attempted to take a US Navy Saildrone Explorer uncrewed surface vessel (USV)

US Navy patrol boat, USS Thunderbolt (PC 12), intervened. Tow released.

August 30, 2022