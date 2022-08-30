إيران: أوقفنا سفينة أميركية غير مأهولة ثم أفرجنا عنها والرواية الأميركية غير صحيحة

ذكر موقع نورنيوز المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أوقف وأطلق سراح سفينة أميركية غير مأهولة في المياه الخليجية بعد أن انقطعت اتصالات الملاحة بها، في حين ذكر بيان للأسطول الخامس الأميركي أن البحرية الأميركية أحبطت محاولة القوات البحرية الإيرانية الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول في الخليج.

من جهته، أكد موقع نورنيوز أن إيقاف السفينة الحربية الأميركية تم بعد تواجدها في المنطقة، حيث تم شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي.

وأضاف الموقع أن هذا الإجراء تم بهدف تأمين أمن وسلامة مسارات السفن، وتجنب وقوع حوادث محتملة في هذه المنطقة.

واعتبر الموقع أن الرواية الأميركية عن الحادث غير حقيقية وتتعارض مع الواقع، وقال إنها "محاولة أميركية لخلق إنجازات للهروب من إخفاقاتها".

كما سجل الموقع تحركا في الأسابيع الماضية لعدد من السفن الأميركية غير مأهولة من البحرين بتجاه المياه الخليجية والمياه الدولية، دون الالتزام بقوانين استخدام هذه السفن، بحسب قوله.

بدورها، أعلنت قوات البحرية التابعة للقيادة الوسطى الأميركية أنها أحبطت محاولة من قبل الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة مُسيَّرة من طراز "سايلدرون إكسبلورر"، طولها 7 أمتار وتتبع للأسطول الخامس الأميركي في الخليج، يومي 29 و30 من أغسطس/آب الحالي.

وشاركت القيادة الوسطى الأميركية وصفحة الأسطول الخامس الأميركي على تويتر، مقطعا مصورا يظهر محاولة سفينة الدعم "شهيد بازيار" التابعة للحرس الثوري الإيراني، سحب السفينة الأميركية "بشكل غير قانوني" في مياه الخليج.

***BREAKING***#Iran‘s IRGC attempted to take a US Navy Saildrone Explorer uncrewed surface vessel (USV) US Navy patrol boat, USS Thunderbolt (PC 12), intervened. Tow released. Nod @ryankakiuchan pic.twitter.com/lrDdZ6RWLj — H I Sutton (@CovertShores) August 30, 2022

وقالت البحرية في بيان إن الأسطول الخامس رصد في المياه الدولية سفينة الدعم "شاهد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري وهي تقوم بسحب المسيّرة البحرية في محاولة للاستيلاء عليها.

ونشرت القوات الأميركية سفينة للبحرية كانت في مهمة قرب الموقع، بالإضافة إلى مروحية من طراز "إم إتش-60 سيهوك" مركزها في البحرين، عندما شوهدت السفينة الإيرانية تسحب المسيّرة.

وقالت إن نشرهما جعل السفينة الإيرانية تفصل أداة القطر وتغادر المنطقة بعد حوالي 4 ساعات، من دون وقوع مزيد من الحوادث، وفق الأسطول الخامس.

واعتبر قائد البحرية في القيادة الوسطى أن إجراءات الحرس الثوري الإيراني "غير مبررة ولا تتوافق مع سلوك قوةٍ بحرية محترفة".

وكانت المسيّرة الأميركية "سايلدرون إكسبلورر" -المجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات- في مياه الخليج الدولية لجمع بيانات عن الملاحة وبيانات غير محددة، وفق ما أعلن الأسطول الخامس في البيان.

وتتمتع السفينة بجناح صلب على شكل شراع يبلغ ارتفاعه 5 أمتار ويضم ألواحا شمسية، وهي تسير في البحر بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن إرسالها في مهمة لمدة تصل إلى عام عبر تشغيلها من بُعد.