البحرية الأميركية تحبط محاولة الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة غير مأهولة بالخليج

أعلنت البحرية الأميركية مساء اليوم الثلاثاء أنها أحبطت محاولة سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي.

وجاء في بيان نشرته البحرية الأميركية، أن الأسطول الخامس لاحظ في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس بالتوقيت المحلي سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي تسحب سفينة سطحية في محاولة لاحتجازها.

The U.S. Navy prevented a support ship from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) from capturing an unmanned surface vessel operated by the U.S. 5th Fleet in the Arabian Gulf, Aug. 29-30. Read more ⬇️https://t.co/ff1fwHsmNV — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 30, 2022

وأضاف البيان أن إحدى سفن الدوريات التابعة للأسطول استجابت على الفور، كما أطلق الأسطول الأميركي إحدى مروحياته القتالية من مقره في البحرين، مما أدى إلى قيام سفينة الحرس الثوري بفصل خط القطر ومغادرة المنطقة بعد حوالي 4 ساعات.

وقال قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر إن "تصرفات الحرس الثوري الإيراني صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك القوات البحرية المحترفة".

وأوضحت البحرية الأميركية أن السفينة التي حاول الحرس الثوري مصادرتها هي ممتلكات حكومية أميركية ومجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات، مضيفة أن هذه التقنيات متاحة تجاريا ولا تخزن معلومات حساسة أو سرية.