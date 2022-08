البحرية الأميركية تحبط محاولة الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة غير مأهولة بالخليج

أعلنت البحرية الأميركية مساء اليوم الثلاثاء أنها أحبطت محاولة سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي.

وجاء في بيان نشرته البحرية الأميركية، أن الأسطول الخامس لاحظ في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس بالتوقيت المحلي سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي تسحب سفينة سطحية في محاولة لاحتجازها.

The U.S. Navy prevented a support ship from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) from capturing an unmanned surface vessel operated by the U.S. 5th Fleet in the Arabian Gulf, Aug. 29-30.

