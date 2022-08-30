رئيسة تايوان تدعو جيشها للتهدئة.. رشقات تحذيرية على مسيّرة صينية ومسؤول أميركي يبدأ زيارة لتايبيه

أطلقت القوات التايوانية رشقات تحذيرية على مسيّرة صينية فوق البحر، وطلبت رئيسة تايوان "تساي إنغ ون" من الجيش المحافظة على هدوئه، بينما يزور حاكم ولاية أريزونا الأميركية دوغ دوسي الجزيرة اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث عسكري إن الجيش التايواني أطلق اليوم أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان، بالقرب من الساحل الصيني.

وأضاف المتحدث أن الطائرة عادت إلى الصين بعد إطلاق الأعيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في واقعة من هذا النوع.

وفي وقت سابق اليوم، أجرت الرئيسة تساي زيارة إلى مركز للقوات البحرية في منطقة بينغو غربي لتايوان، وقالت للضباط والجنود "كلما زادت استفزازات جنود العدو، كنا بحاجة إلى مزيد من التروي. لن نسمح لأولئك الذين في الضفة الأخرى بإشعال صراع تحت ذرائع واهية".

وشددت تساي على ضرورة التزام تايوان بضبط النفس على الرغم من الضغوط اليومية من الصين.

وفي قاعدة ماغونغ الجوية استقبلها طيارون يقفون أمام طائرة مقاتلة تايوانية الصنع، كما تفقدت الرئيسة التايوانية سرب رادار وسرية دفاع جوي وأسطولا بحريا.





مسؤول أميركي

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن حاكم ولاية أريزونا الأميركية دوغ دوسي سيصل إلى الجزيرة اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام.

وخلال الزيارة سيلتقي دوسي الرئيسة التايوانية ومسؤولي شركات في قطاع أشباه الموصلات.

وتشيّد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات -وهي أكبر مُصنع للرقائق الإلكترونية في العالم- مصنعا بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا.

ودوسي، المنتمي للحزب الجمهوري، هو الأحدث في سلسلة مسؤولين أميركيين يزورون تايوان في أغسطس/آب الجاري، فبعد نحو أسبوع من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في أوائل الشهر الجاري، زارت مجموعة من 5 مشرّعين أميركيين آخرين تايوان.

وبدأت الصين -التي تعدّ تايوان جزءا من أراضيها- تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة ردا على تلك الزيارات.

وقبل يومين، كشف مسؤولون أميركيون عن عبور طرّادَي البحرية الأميركية "تشانسلورزفيل" و"أنتيتام" المياه الدولية في مضيق تايوان، في حين توعدت بكين بـ"دحر أي استفزازات".