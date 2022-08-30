3 شبان فلسطينيون يسلمون أنفسهم بعد تهديد قوات الاحتلال بنسف منزل تحصنوا فيه

أفاد مراسل الجزيرة بأن 3 شبان فلسطينيين سلموا أنفسهم في قرية روجيب (شرقي نابلس) قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف المنزل الذي يتحصنون فيه فوق رؤوس ساكنيه.

وسلم الشبان أنفسهم بعد 4 ساعات من محاصرة قوات الاحتلال منزلا تحصنوا داخله، وعقب استخدام الاحتلال والد أحد الشبان درعا بشريا وإجباره على مطالبتهم بالاستسلام، وإصابة أحد السكان بشظايا قذيفة "إنيرجا" أطلقها جنود الاحتلال على المنزل.

חילופי האש ליד שכם: המבוקשים שהתבצרו נכנעו, והסגירו עצמם לכוחות הביטחון@ItayBlumental @carmeldangor pic.twitter.com/NozIbB93Jn — כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2022

وحسب المراسل، خرج الشبان الثلاثة، كل منهم على انفراد وهم يرفعون أياديهم وسلموا أنفسهم لقوات الاحتلال.

وكانت قوات عسكرية إسرائيلية، معززة بوحدات كوماندوز خاصة بها جنود بلباس مدني، حاصرت المنزل في القرية المتاخمة للحي الشرقي من مدينة نابلس.

جاء ذلك بعد استهداف مقاومين فلسطينيين سيارة تقل 5 مستوطنين اقتحموا المنطقة، في محاولة للوصول إلى ما يعرف بقبر يوسف فجر اليوم الثلاثاء.

وقد أصيب مستوطنان منهم بجروح، ولاذ الثلاثة الآخرين بالفرار، بينما أحرق محتجون فلسطينيون السيارة التي كان يستقلها المستوطنون.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأشار نادي الأسير -في بيان له- إلى أن الاعتقالات تركزت على محافظات نابلس وطولكرم وجنين والقدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل وعبثت بمقتنياتها واقتادت المعتقلين إلى معسكرات التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.