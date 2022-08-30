قمة أوروبية لبحث أزمة الغاز وألمانيا تعلن استعدادها لمواجهة "تهديدات روسيا"

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتحرك سريع مع تسجيل أسعار الطاقة أرقاما قياسية، وأعلنت ألمانيا أنها أصبحت في موقع أفضل لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز، بينما تستعد شركة غازبروم الروسية لتعليق إمدادات الغاز إلى فرنسا.

وفي كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، عقدت قمة لعدد من رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي ودول بحر البلطيق، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزراء الطاقة في تلك الدول، وذلك لبحث أزمة الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن مخزون الغاز لدى الاتحاد ممتلئ بنسبة 80%، ولكن الاتحاد الأوروبي يحتاج لمصادر الطاقة المتجددة لقطع الاعتماد على الوقود الروسي.

وأشارت دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم منظومة كهرباء البلطيق بمليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أسعار الطاقة تسجل أرقاما قياسية، معتبرة أن المنطقة تواجه أزمة وقود أحفوري، ما يستدعي البحث عن حلول خضراء لمعالجة الأزمة.

وأضافت "نقوم بتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة مع نظام مترابط من خلال 3 ركائز أساسية"، مشيرا إلى أن جميع الدول الأوروبية اتفقت على توفير 50% من الطاقة بين أغسطس/آب الجاري ومارس/آذار 2023.

وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي، والانتقال إلى مصادر موثوقة من أجل ملء المخازن، والاستثمار بشكل كبير في الطاقة المتجددة.

استعداد ألمانيا

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، وذلك قبل يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة 3 أيام عبر "نورد ستريم 1".

وأضاف شولتز في بيان أن ألمانيا في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين، وأنه يمكنها التعامل بشكل جيد مع تهديدات روسيا التي تستخدم الغاز كجزء من إستراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا، حسب قوله.

وكانت برلين قد حددت سلسلة من الأهداف في يوليو/تموز، لكي تصل مخزونات الغاز إلى 95% بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قبل بداية الشتاء.

قطع الغاز عن فرنسا

وفي أحدث التطورات، أعلنت شركة غازبروم مساء اليوم الثلاثاء تعليق إمدادات الغاز لشركة إنجي الفرنسية، بسبب عدم سداد مقابل إمدادات شهر يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت شركة غازبروم أنها ستوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم1" بشكل كامل اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء وإلى غاية الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل 3 سبتمبر/أيلول، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وكانت الشركة قد قالت سابقا إن العملية ستتم عبر وقف وحدة الضخ المركزية الوحيدة العاملة (التوربين)، وذلك بمشاركة متخصصين من شركة سيمنز الألمانية المشرفة على أعمال الصيانة، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء الصيانة سيعود ضخ الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم.