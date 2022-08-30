حظر التجول وتعطيل الدوام الرسمي وتعليق اجتماعات الحكومة.. تداعيات اشتباكات بغداد

في مواجهة حالة التوتر المتصاعد في العراق إثر اشتباكات شهدتها العاصمة بغداد بين فصائل شيعية متنافسة، ردّت السلطات بإصدار عدة قرارات أبرزها فرض حظر التجول في كافة محافظات العراق.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -أمس الاثنين- دخوله إضرابا عن الطعام واعتزال العمل السياسي، فيما يبدو اعتراضا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، بينما شهدت المنطقة الخضراء المحصنة -حيث مقرات السلطة والسفارات الأجنبية- اشتباكات سقط فيها 20 قتيلا، إضافة إلى مئات الإصابات.

وقد جاءت أبرز قرارات السلطات العراقية في الساعات الماضية كالتالي:

أعلن الجيش العراقي في بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة، حظر تجوّل مفتوحا في جميع أنحاء البلاد، ابتداء من الساعة السابعة من مساء الاثنين، وحث المتظاهرين على مغادرة المنطقة الخضراء.

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يقود حكومة لتصريف الأعمال، إنه وجّه بتعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر، بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي" أمس الاثنين.

دعا الكاظمي إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى "التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".

وجّه الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء، مشددا على منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين من أي طرف كان، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

أعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات ليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت الاثنين أن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بدأ إضرابا عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح". جاء ذلك بعد وقوع اشتباكات ضارية في بغداد أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بعد أن دفع قرار الصدر الانسحاب من الحياة السياسية أنصاره إلى اقتحام مجمع حكومي ضخم في بغداد، وأدى إلى اندلاع اشتباكات مع جماعات شيعية منافسة.

ومع حلول الليل، دوت أصوات نيران المدافع الرشاشة والانفجارات في المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية وسفارات أجنبية، في أسوأ قتال تشهده العاصمة العراقية منذ سنوات.