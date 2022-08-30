ألمانيا تقترح تشديد منح تأشيرات "شينغن" للروس وموسكو تتوعد بالرد في حال حظرها

اقترحت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسوية بشأن تأشيرات الاتحاد الأوروبي الممنوحة للروس، وذلك عبر الحد من اتفاقية تسهيل التأشيرات، وليس تعليقها بشكل كامل، فيما توعد الكرملين بالرد على أي قرار بحظر إصدار تأشيرات شينغن للروس.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "أعتقد أننا يمكننا أن نجد حلا جيدا في براغ"، في إشارة لاجتماع غير رسمي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ حتى الأربعاء، لبحث مسألة اتفاقية التأشيرات مع روسيا.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن الهدف يجب أن يكون الجمع بين وجهات النظر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، وإيجاد حل أوروبي مشترك.

خلاف أوروبي

وفي وقت تطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق بوقف منح تأشيرات للسياح الروس بسبب الحرب التي تشنها بلادهم على أوكرانيا منذ آخر فبراير/شباط الماضي، فإن دولا أوروبية أخرى -على رأسها فرنسا وألمانيا- تعارض هذا الإجراء.

وتقول برلين إن حظر منح تأشيرات شينغن للمواطنين الروس "سيعاقب كل الروس، ويجعل من الصعب الترحيب بالمعارضين والطلاب الراغبين في التدرّب في الخارج أو أولئك المضطهدين من قبل نظام فلاديمير بوتين".

بينما تطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق بوقف منح تأشيرات للسياح الروس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن دولا أوروبية أخرى -على رأسها فرنسا وألمانيا- تعارض هذا الإجراء

وقالت فرنسا وألمانيا في وثيقة مشتركة "نحذر من المبالغة في فرض القيود على سياسة التأشيرات الخاصة بنا، من أجل منع تعزيز الرواية الروسية، وخلق سياسة معادية بشكل غير مقصود من شأنها إبعاد الأجيال الجديدة".

وسرعان ما رفض وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الحجة القائلة إن السفر إلى الغرب قد يغير رأي الروس، قائلا إن موسكو خاضت حربا قصيرة مع جورجيا وضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، منذ أن حصلت على تأشيرات دخول أسهل للاتحاد الأوروبي في عام 2007.

وقررت إستونيا في وقت سابق عدم السماح للروس بدخول أراضيها عن طريق تأشيرات شينغن، فيما قيدت لاتفيا إصدار التأشيرات دخول الروس إلى أراضيها.

موقف الكرملين

بالمقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن قرار حظر إصدار تأشيرات شينغن للمواطنين الروس خطير للغاية إذا تم اتخاذه، وأضاف بيسكوف أن هذه الخطوة إذا اتخذت فستكون موجهة بشكل مباشر ضد المواطنين، ولا يمكن أن تبقى دون رد من قبل موسكو "بما يتناسب مع مصالح مواطنيها".

ومنذ بداية الحرب على أوكرانيا، أوقف الاتحاد الأوروبي بشكل جزئي تسهيلات منح التأشيرات القصيرة الأمد لبعض المرتبطين بالدولة الروسية (من مندوبين رسميين، وحاملي جوازات سفر دبلوماسية، ومديري الشركات…). وكانت هذه التسهيلات قد اعتُمدت في إطار اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2007.

وفي عام 2021، تلقّت 26 دولة في منطقة شينغن (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين) 3 ملايين طلب للحصول على تأشيرات إقامة قصيرة الأمد (90 يوما) في جميع الفئات (السياحة والدراسات ورحلات العمل…)، وكانت طلبات الروس الأكثر عددا بينها (536 ألفا).