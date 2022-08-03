أخبار|كندا

كندا تسجل ارتفاعا ملحوظا في جرائم الكراهية ضد المسلمين

المجلس الوطني للمسلمين الكنديين قال إن عدد جرائم الإسلاموفوبيا يتجاوز إحصائيات الشرطة (رويترز)
3/8/2022

كشفت الشرطة الكندية عن إحصائيات الجريمة لعام 2021، والتي تظهر زيادة ملحوظة في نسبة وعدد جرائم الكراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي.

ويؤكد التقرير أن الاعتداءات على المسلمين زادت بنسبة 71% خلال عام 2021 الذي شهد 144 حادثة مقارنة بـ84 اعتداء في عام 2020، مما يوضح المستوى الكبير الذي وصلت له الإسلاموفوبيا في كندا.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تعليقا على تقرير الشرطة الكندية "في العام الماضي كان هناك ارتفاع كبير في الكراهية ضد المسلمين، وفقا لأرقام الإحصاء الكندية الرسمية فقدنا مسلمين كنديين بسبب الكراهية في عام 2021".

وأضاف المجلس أن "هذه الأرقام أيضا لا تروي القصة كاملة، فنحن نعلم أن أعداد جرائم الكراهية ضد المسلمين تتجاوز بشكل كبير ما يظهر في إحصائيات الشرطة".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند