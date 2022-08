كشفت الشرطة الكندية عن إحصائيات الجريمة لعام 2021، والتي تظهر زيادة ملحوظة في نسبة وعدد جرائم الكراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي.

ويؤكد التقرير أن الاعتداءات على المسلمين زادت بنسبة 71% خلال عام 2021 الذي شهد 144 حادثة مقارنة بـ84 اعتداء في عام 2020، مما يوضح المستوى الكبير الذي وصلت له الإسلاموفوبيا في كندا.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تعليقا على تقرير الشرطة الكندية "في العام الماضي كان هناك ارتفاع كبير في الكراهية ضد المسلمين، وفقا لأرقام الإحصاء الكندية الرسمية فقدنا مسلمين كنديين بسبب الكراهية في عام 2021".

This year, there was a dramatic spike of anti-Muslim hate, as per the Stats Canada numbers.

We lost Canadian Muslims to hate in 2021.

These numbers also do not tell the whole story – we know that the numbers of hate crimes vastly exceed what show up in hate crime stats. pic.twitter.com/0eyiiHsdVq

