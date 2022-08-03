أفغانستان.. قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات الأمن وتنظيم الدولة قرب جامعة كابل

أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة -اليوم الأربعاء- بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب جامعة كابل.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة أميركية بالعاصمة الأفغانية.

وفي منتصف أغسطس/آب 2021 سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي من البلاد اكتملت بنهاية الشهر ذاته.