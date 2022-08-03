تركيا تبدأ بإنتاج مدفع رشاش متطور وتضيفه لقائمة صناعاتها الدفاعية

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن المدفع الرشاش "بي إم تي-12.7" (PMT-12.7) محلي الصنع دخل الإنتاج المتسلسل.

وذكر دمير في تغريدة على حسابه في تويتر، أن المدفع الرشاش الذي ينتج لأول مرة محليا دخل الإنتاج المتسلسل، مشيرا إلى أن تركيا باتت قادرة على إنتاج أسلحة من العيار الثقيل.

وأرفق دمير التغريدة بمقطع مصور له أثناء قيامه برمي تجريبي من "بي إم تي-12.7".

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti! 6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize Hayırlı olsun. 🇹🇷 ➡️ @canikarms pic.twitter.com/wSwcah1VhJ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 3, 2022

وأشار إلى أن القوات المسلحة والقوى الأمنية سيتم تزويدها بهذا السلاح الذي يعد أكثر كفاءة مقارنة بغيره من الأسحلة الأجنبية.

يذكر أن المدفع الرشاش المذكور من عيار 12.7، وتم تصميمه للرمي بسرعة كبيرة عبر منصات مختلفة.

وكان دمير قد ذكر في تصريحات سابقة للجزيرة أن هدف بلاده "هو بلوغ الاكتفاء الذاتي، واستخدام الأسلحة التي تصنعها لحماية تركيا، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تنتجها وتطورها"، موضحا أن حجم صادرات بلاده من الصناعات الدفاعية يبلغ 3.5 مليارات دولار، في وقت تهدف فيه تركيا إلى بلوغها 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.