انتقادات حادة لترامب بعد دفن زوجته السابقة بملعب غولف

سادت المنصات الأميركية حالة من الاستياء بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن دفن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زوجته الأولى في ملعب الغولف الخاص به لتخفيض قيمة الضرائب.

وتوفيت زوجة ترامب الأولى إيفانا الشهر الماضي، ودُفنت في نادي ترامب للغولف في ولاية نيوجيرسي الأميركية، في خطوة اعتبرها ناشطون تهدف للتحايل على الضرائب.

وفي هذا السياق، كتبت أستاذة علم الاجتماع بروك هارينغتون عبر حسابها على تويتر "بصفتي باحثة ضرائب، كنت متشككة في الشائعات عن أن ترامب دفن زوجته السابقة في ملعب الغولف في نيوجيرسي فقط من أجل الإعفاءات الضريبية".

وأضافت "راجعت قوانين الولاية، وبالفعل لا تخضع الأراضي المخصصة كمقابر لضريبة الملكية أو الدخل أو المبيعات، ولا يوجد نص على كمية الرفات البشرية اللازمة للعفو الضريبي، وتكفي جثة واحدة للأمر".

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks. So I checked the NJ tax code & folks…it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ — Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022

وقالت وسائل إعلام محلية إن مؤسسة ترامب حاولت إدراج الملعب من قبل ضمن مقابر غير ربحية للاستفادة من قوانين الولاية في الإعفاءات الضريبية.

من جانبه، صرح مسؤول من مؤسسة ترامب لوسائل إعلام محلية بأن الربط بين اختيار ترامب مكان دفن زوجته وبين الإعفاء الضريبي افتراء.

وعلق مغردون ينتقدون ما فعله ترامب ويتهمونه بإساءة استخدام جسد زوجته، حيث كتبت الصحفية لوري غاريت "هل وافقت إيفانا يوما على استخدام جسدها مراوغة ضريبية؟".

Trump is so repellent, even over the grave of his children’s mother. Never let this man near power ever again https://t.co/Od6nh7xYAo — Peter Jukes (@peterjukes) August 1, 2022

وقال مدونون إن ما فعله ترامب يستحق المساءلة، وكان على السلطات أن تمنعه، وانتقدت الصحفية نانسي لي غران عبر تويتر موافقة الأولاد على هذا الأمر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب تخفيف قيمة الضرائب المفروضة عليه، إذ سجل النادي الذي يملكه من قبل كمزرعة، وهو ما خفّض من قيمة ضرائبه.

كما قالت صحف محلية إنه استخدم طرقا متعددة للمراوغة وتخفيض الضرائب على تركة والده.