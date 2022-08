انتقادات حادة لترامب بعد دفن زوجته السابقة بملعب غولف

سادت المنصات الأميركية حالة من الاستياء بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن دفن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زوجته الأولى في ملعب الغولف الخاص به لتخفيض قيمة الضرائب.

وتوفيت زوجة ترامب الأولى إيفانا الشهر الماضي، ودُفنت في نادي ترامب للغولف في ولاية نيوجيرسي الأميركية، في خطوة اعتبرها ناشطون تهدف للتحايل على الضرائب.

وفي هذا السياق، كتبت أستاذة علم الاجتماع بروك هارينغتون عبر حسابها على تويتر "بصفتي باحثة ضرائب، كنت متشككة في الشائعات عن أن ترامب دفن زوجته السابقة في ملعب الغولف في نيوجيرسي فقط من أجل الإعفاءات الضريبية".

وأضافت "راجعت قوانين الولاية، وبالفعل لا تخضع الأراضي المخصصة كمقابر لضريبة الملكية أو الدخل أو المبيعات، ولا يوجد نص على كمية الرفات البشرية اللازمة للعفو الضريبي، وتكفي جثة واحدة للأمر".

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.

So I checked the NJ tax code & folks…it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ

— Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022