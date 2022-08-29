ألمانيا تكشف عن خطة لتأسيس نظام دفاع جوي جديد لأوروبا

اقترح المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الاثنين تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران بلاده الأوروبيين، كما أعلن عقد مؤتمر دولي لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال شولتز -في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا "تشارلز" في العاصمة التشيكية براغ- إن إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها".

وأضاف أن مثل هذا النظام سيكون أقل كلفة وأكثر قوة مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية.

وأشار شولتز على وجه التحديد إلى هولندا وبولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والشركاء في الدول الإسكندنافية.

وأعلن أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، موضحا أن نظام الدفاع الجوي الجديد يجب أن يُصمم من البداية بطريقة يمكن أن يشارك بها الجيران الأوروبيون.

إعادة إعمار أوكرانيا

وفي شأن متصل، قال المستشار الألماني إن من المقرر عقد مؤتمر دولي من الخبراء لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في برلين.

وتعهد شولتز بدعم مستدام لأوكرانيا قائلا "سنبقي على هذا الدعم على نحو موثوق وما دام ضروريا، وهذا ينطبق على عملية إعادة إعمار البلد المدمر التي ستستغرق أجيالا".

وأكد شولتز أن "هذا يتطلب تنسيقا دوليا وإستراتيجية ذكية ومرنة". وسيكون ذلك محور المؤتمر المقرر عقده في برلين، الذي دعا إليه شولتز مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما أكد أنه يريد أن تتولى ألمانيا "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا في تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي، متعهدا أن تواصل برلين دعمها "مهما اقتضى الأمر".