أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن أكثر من 50 ألف جندي روسي سيشاركون في مناورة عسكرية روسية كبيرة في سيبيريا هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة إن المناورة -التي تحمل اسم "فوستوك 2022"- ستتضمن مشاركة 5 آلاف قطعة سلاح، إضافة إلى 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفنا أخرى.

ومن المقرر أن تقام المناورة -التي ستبدأ الخميس المقبل وتنتهي الأربعاء من الأسبوع المقبل- في أرض للتدريب العسكري شرق سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، إضافة إلى بحر اليابان.

ونقلت وسائل إعلام أن الجنود المتواجدين خارج روسيا وصلوا بالفعل لمنطقة التدريب، وقدموا من بيلاروسيا والصين والهند.

وقالت وزارة الدفاع إن التدريب -الذي يقام بعد مرور أكثر من أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية- يهدف إلى ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها.