إندونيسيا.. زلزال يهزّ جزيرة سومطرة الغربية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 5.8 درجات هزّ سومطرة الغربية الإندونيسية، في عمق يصل إلى 11.9 كيلومترا.

ووقع الزلزال بالقرب من مدينة باريامان.

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب سواحل إندونيسيا الثلاثاء الماضي، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال في المياه قريبا من الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة، قرب مقاطعات بنغكولو وجنوب سومطرة ولامبونغ.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن الزلزال دفع الناس في جنوب سومطرة وبنغكولو إلى الخروج من منازلهم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية إن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات، وإن مركزه كان في البحر على مسافة 64 كيلومترا من الشاطئ.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.