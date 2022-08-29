شاهد.. شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية بيوم زفافها بدلا من العريس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عروسًا فلسطينية في يوم زفافها ببلدة عرابة قرب جنين، وذلك بعد دهم المنطقة بحثًا عن عريسها.

ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات ناشطين وصفحات إخبارية عبر المنصات مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال للمكان، واقتياد العروس إلى داخل إحدى المركبات التابعة لها.

شاهد| لحظة اعتقال شرطة الاحتلال لعروسٍ من حفل زفافها في مدينة عرابة بالداخل المحتل. pic.twitter.com/qmxdFsOvGj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2022

وقالت وسائل إعلام محلية بالداخل المحتل إن قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة دهمت، مساء أمس الأحد، حفل زفاف في حي العاصلة بمدينة عرابة، بسبب أمر إبعاد عن المدينة مفروض على العريس، وأقدمت الشرطة التي وصلت إلى المكان على اعتقال العروس عوضًا عنه.

واندلعت مواجهات بين الشرطة والشبان في المنطقة، حيث استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين.

من جهته، قال المحامي شادي ذباح إنه سيتقدم بشكوى بشأن "كيفية التصرف الهمجي لقوات الشرطة وإلقاء القنابل والغاز، من دون أسباب فعلية".

ولم يصدر تعليق فوري من شرطة الاحتلال بشأن عملية الاعتقال وأسبابها.