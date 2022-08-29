شاهد.. أتباع التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لسيطرة أتباع التيار الصدري على القصر الجمهوري في بغداد واحتشاد المئات منهم داخل القصر وفي باحته.

وجاءت هذه الاضطرابات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين اعتزاله العمل السياسي، ليقتحم أنصاره القصر الجمهوري، قبل أن تندلع مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت النار بشكل كثيف داخل المنطقة الخضراء، حيث استطاعت السيطرة على القصر بعد طرد المتظاهرين منه.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل الاجتماعي سيطرة أتباع التيار الصدري على القصر الجمهوري، كما سُمعت أصوات الرصاص في خلفية بعض المشاهد المتداولة.

معلومات بشأن إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء. pic.twitter.com/qJmhb8BjSQ — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) August 29, 2022

وبالتزامن مع إعلان الجيش العراقي حظر التجول الشامل في بغداد اعتبارا من الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) انتشرت هذه المقاطع التي تظهر اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري، وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات ويختلف عن القصر الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس الجمهورية.

وأفاد مراسل الجزيرة بإغلاق أنصار التيار الصدري مقر مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية، في حين أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل محاصرة أنصار التيار الصدري محكمة الاستئناف بمحافظة ميسان الاتحادية جنوب شرقي العراق.