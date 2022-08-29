سويسرا.. قضية التحريض على قتل أردوغان تتجه للاستئناف

أكد الناطق باسم مكتب الادعاء العام في برن رفع طلب استئناف للمحكمة العليا السويسرية، إثر قرار التبرئة الصادر بحق 4 متهمين برفع لافتات تحرّض على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع أقيم قبل 5 سنوات أمام البرلمان الفدرالي السويسري.

وقال الناطق، الذي لم يذكر اسمه، في حديث لصحيفة "بليك" السويسرية، أمس الأحد، إنه تم الاعتراض على قرار التبرئة المتخذ في مارس/آذار الماضي بحق المتهمين في القضية التي تنظر فيها محكمة برن.

وأشار إلى رفع طلب استئناف للمحكمة العليا السويسرية، إثر قرار التبرئة الصادر بحق المتهمين. ولم يدل الناطق بأي معلومات عن موعد بدء إجراءات الاستئناف.

وفي التاسع من مارس/آذار الماضي أصدرت محكمة برن قرارا بتبرئة المتهمين الأربعة في القضية التي بدأت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن أنصار لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بالإرهابي رفعوا في 25 مارس/آذار 2017، أمام البرلمان الفدرالي السويسري في برن، لافتة تحرّض على قتل الرئيس أردوغان.

وحمل المشاركون في التجمع صورة لأردوغان، يظهر فيها مسدس موجه إلى رأسه، ومكتوب عليها "اقتلوا أردوغان" باللغة الإنجليزية، وفق المصدر نفسه.