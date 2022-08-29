أعلن مصدر روسي أن قوات بلاده تمكنت من تصفية كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، في وقت كشفت فيه بريطانيا عن معطيات جديدة تخص الجيش الروسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر وصفته بالدبلوماسي العسكري أنه "تم بشكل فعلي القضاء على كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، وخاصة العاملين على طائرات ميغ-29، وسو-27، وسو-25".

وأضاف أن ذلك "تحقق ذلك بفضل الأداء الفعال من جانب القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الروسي".

وأشار المصدر إلى أن سلطات كييف، وبهدف تعويض النقص الكبير في كادر الطيارين، عملت على إرسال طلاب المعاهد الجوية للمشاركة في العمليات القتالية رغم انعدام الخبرة لديهم.

ووفقا للمتحدث، فإن هؤلاء الطيارين الشبان يكون مصيرهم إسقاط طائراتهم في أول تحليق أو في التحليق الثاني.

وأشار المصدر أيضا إلى أن الغرب بذل جهودا لتجنيد طيارين أجانب للعمل على الطائرات السوفياتية بموجب عقد في بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

الجيش الروسي

من جانب آخر، رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن "خطط روسيا لتوسيع حجم جيشها لن يكون لها تأثير في حربها على أوكرانيا"، مشيرة في آخر تحديث استخباراتي لها بشأن حرب أوكرانيا إلى أنه "من غير الواضح إذا كانت روسيا ستعمل على زيادة فرص التجنيد، أو فرض مزيد من التجنيد الإلزامي".

وأضافت الوزارة في بيان "على أي حال، بموجب التشريع المعمول به حاليا، من غير المرجح أن يحرز المرسوم تقدما جوهريًا نحو زيادة القوة القتالية لروسيا في أوكرانيا".

والخميس، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لتعزيز القوات المسلحة بـ137 ألف جندي إضافي، وسط استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).

وبهذه الزيادة المرتقبة، سيرتفع عدد أفراد الجيش الروسي إلى مليونين و39 ألفا و758 جنديا، حسب الوكالة.

تسلّم جثث

وفي الجهة المقابلة، أعلنت أوكرانيا أنها تسلّمت من روسيا مئات من جثث جنودها الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع جارتها منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقال المفوض الأوكراني لشؤون المفقودين أوليه كوتنكو، في بيان نشرته بوابة حكومية، إن عدد الجثث المتسلّمة بلغ 541 جثة.

وأوضح كوتنكو أنه أمكن الاتصال مع الجانب الروسي عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكتب أن "المفاوضات مع المعتدي صعبة"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك من بين الجثث المتسلّمة 428 جثة أُحضرت من مدينة ماريوبول الساحلية شرقي أوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا تبادلتا جثث الجنود القتلى مرات عدة، لكن من دون إعلان لعدد جثث الجنود الروس التي سُلّمت إلى موسكو.





استفتاء واستطلاعات

وفي موسكو، قال المسؤول في الكرملين سيرغي كيرينكو إن استطلاعات حديثة تظهر تأييدا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا للانضمام إلى روسيا؛ بنسب تراوح بين 91% إلى 92%.

وفي منطقتي خيرسون وزاباروجيا اللتين سيطرت روسيا عليهما أخيرا، قال كيرينكو إن مستوى التأييد يراوح بين 75% إلى 77%.

في المقابل، قال موقع "ميدوزا" الإخباري الروسي حديثا إن استطلاعات الرأي التي أجراها أظهرت انقساما في النتائج، إذ صوّت 30% تقريبا لمصلحة الانضمام إلى روسيا و30% ضده، في حين امتنع البقية عن إبداء آرائهم.