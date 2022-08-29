بمشاركة الصين والهند.. روسيا تستعد لخوض تدريبات عسكرية ضخمة على مدى أسبوع

بدأ مساء اليوم الاثنين وصول جيوش من بلدان عدة إلى روسيا لإجراء تدريبات بمشاركة الصين تزامنا مع تصاعد التوتر مع المعسكر الغربي، حيث يستعد أكثر من 50 ألف جندي للتدرب على تحركات دفاعية وهجومية في الميدان والجو والبحر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات عسكرية أجنبية مشاركة في تدريبات "فوستوك-2022" وصلت إلى ساحة تدريب سيرغيفسكي في بريموري كراي (أقصى شرق روسيا)، وبدأت تتحضر وتتسلم معداتها وأسلحتها.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيشارك في التدريبات "أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بينها 140 طائرة و60 سفينة حرب وإسناد".

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية عدد المشاركين من كل بلد، لكن التدريبات ستضم دولا قوية، على رأسها القوتان النوويتان الصين والهند، إلى جانب دول حليفة لروسيا مثل بيلاروسيا وسوريا.

وأكد البيان أن التدريب -الذي يقام بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية- يهدف إلى ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات "فوستوك-2022" مطلع سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر لمدة أسبوع، وستمتد على مناطق من سيبيريا، إضافة إلى بحر اليابان في أقصى الشرق الروسي.

وتضم التدريبات بقيادة رئاسة الأركان الروسية "تدريبات على تحركات دفاعية وهجومية" في الميدان والجو، وأيضا في بحر اليابان وبحر أوخوتسك، وفق الوزارة.

وفي بحر اليابان ستتدرب سفن روسية وصينية على الدفاع عن الاتصال البحري ودعم قوات أرضية في المناطق الساحلية، وفق المصدر نفسه.

وفي منتصف أغسطس/آب الحالي أكدت الصين مشاركتها في هذه التدريبات، لافتة إلى أن مشاركتها "لا تمت بصلة إلى الوضع الحالي على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتأتي هذه التدريبات في سياق توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا، وبين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى بسبب التوتر في محيط تايوان.