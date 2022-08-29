بعد انقطاع 3 سنوات.. كولومبيا وفنزويلا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

أعلنت فنزويلا وكولومبيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل بعد قطيعة دامت 3 سنوات، وذلك مع تشكيل حكومة يسارية جديدة في بوغوتا.

وقامت كراكاس بقطع علاقاتها مع بوغوتا بسبب دعمها زعيم المعارضة خوان جوايدو. ووصل السفير الكولومبي أرماندو بينديتي أمس الأحد إلى كراكاس في الوقت الذي حظي فيه السفير الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا بالترحيب في بوغوتا في اليوم نفسه.

وجاء في تغريدة للرئاسة الكولومبية، مرفقة بصور وصول بينديتي إلى فنزويلا، "بدأنا العمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي والبشري الذي يوحدنا".

وقبيل إقلاع طائرته، قال بينديتي في تغريدة إن مهمته تتمثل في "إعادة بناء العلاقات مع جيراننا وإصلاح الأضرار التي لحقت بقلوب شعوبنا نتيجة قطع العلاقات الذي لم يكن ينبغي أن يحدث مطلقا".

وغرد راندر بينا راميريز نائب وزير الخارجية الفنزويلي أيضا "علاقاتنا التاريخية تدعونا للعمل معا من أجل سعادة شعبينا"، وذلك أثناء استقباله السفير الكولومبي.

وكان الرئيس اليساري الجديد لكولومبيا غوستافو بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلنا في 11 أغسطس/آب الحالي عزمهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وحدثت القطيعة بين البلدين عام 2019 في أعقاب سنوات من التوتر بين فنزويلا اليسارية وكولومبيا التي تعاقب على حكمها رؤساء يمينيون، بدءا من ألفارو أوريبي، وأغلقت السفارات والقنصليات في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية، وحتى الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها ألفي كيلومتر أغلقت بين عامي 2019 و2021 عندما فتحت أمام المشاة فقط.

وبيترو أول رئيس يساري لكولومبيا، وسلفه إيفان دوكي لم يعترف حتى بمادورو رئيسا بعد انتخابه مجددا، واعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وبالإضافة إلى تبادل السفراء، ستشمل عملية التطبيع إعادة فتح الحدود بين البلدين التي ظلت مغلقة إلى حد كبير أمام المركبات، كما أعلنت كراكاس وبوغوتا نيتهما إعادة العلاقات العسكرية.

وقال بينديتي إن أكثر من 8 ملايين كولومبي يكسبون قوتهم من التجارة مع فنزويلا، وهذا هو أحد أهم أسباب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين.

وهناك توقعات مماثلة لدى الجانب الفنزويلي، حيث يرغب الصناعيون في تطبيع العلاقات التجارية التي وصل حجمها إلى 7.2 مليارات دولار قبل إغلاق الحدود.