إضرام نار وخطف وإطلاق رصاص عشوائي.. 7 قتلى وجريحان في يوم واحد في 3 مدن أميركية

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي -أمس الأحد- بمدينة ديترويت، في حين شهدت مدينتا هيوستن وواشنطن بدورهما حوادث قتل وخطف وإضرام نار أدت إلى مقتل 4 وإصابة اثنين.

وقال رئيس شرطة ديترويت جيمس وايت لوسائل إعلام محلية إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف وايت أن رجلا رابعا رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح ردّ بإطلاق النار عليه.

ودعت الشرطة المواطنين إلى المساعدة في الإبلاغ عن المشتبه به بعد تعميم صورته.

وأكد وايت في مؤتمره الصحفي أن عمليات إطلاق النار "كانت عشوائية للغاية"، مشيرا إلى أن "ضحية كانت تنتظر داخل حافلة، وواحدة تمر في الشارع، إضافة إلى رجل كان يمشي مع كلبه".

وكشف مايك دوغان رئيس بلدية ديترويت للصحفيين أن رجال أمن من "وكالات متعددة" "يمشطون بضعة أميال مربعة حاليا، بانتظار عودة ظهور القاتل".





حادثة ثانية

ولم يكن إطلاق النار هذا الحادث الوحيد الدامي بسلاح ناري في الولايات المتحدة أمس الأحد، إذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن 3 أشخاص قتلوا أيضا عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

وقال تروي فينر قائد شرطة هيوستن في مؤتمر صحفي "هذا المشتبه به الشرير من سوء الحظ وللأسف الشديد أضرم النار في العديد من المنازل، وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم".

وأضاف أنه حتى رجال الإطفاء الذين كانوا يتعاملون مع الحرائق اضطروا أيضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

ولفت فينر إلى أن المسلح أُبلغ أخيرا بأنه سيطرد من منزله، مرجحا أن يكون ذلك الدافع، لكن الشرطة تحقق في الأمر.

وأخرى ثالثة

وفي حادثة ثالثة، أصيب لاعب كرة قدم أميركية بالرصاص في العاصمة (واشنطن) لكن حالته مستقرة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post).

وذكرت الصحيفة -نقلا عن الشرطة- أن بريان روبنسون جونيور اللاعب في فريق "واشنطن كوماندرز" أصيب برصاصتين في حادثة خطف محتملة.

وأضافت الصحيفة أنه نُقل إلى المستشفى، ولا يعتقد أن إصابته تهدد حياته.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام حوادث إطلاق نار عشوائي، ومع ذلك يتردد المشرعون في إقرار قوانين تقيّد امتلاك الأسلحة رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد القرار بين الأميركيين.