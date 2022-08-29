رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

بدأ رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، في خطوة لم يعلن عنها قبل وصوله.

وفي بيان للحكومة الجزائرية نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، استقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن نظيره الإثيوبي، بمطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة.

وقال البيان إن "الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تكن الزيارة معلنة قبل وصول آبي أحمد إلى الجزائر، إلا أنها تأتي في خضم زخم جديد للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا.

وكانت الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي لبّت دعوة نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون لاحتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت وورك زودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، آنذاك، تسيير خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين الجزائر وأديس أبابا.

وأكد الرئيسان التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة الخامسة بين البلدين خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم في العاصمة الإثيوبية.

وإلى جانب العمل الثنائي، يؤكد البلدان في معظم المناسبات ضرورة تنسيق مواقفهما حيال الاتحاد الأفريقي ومسألة تمثيل أفريقيا الدائم في مجلس الأمن الدولي.