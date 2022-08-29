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أزمة العراق في عيون المغردين.. دعوات للتصعيد وتحذيرات من الفوضى

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr protest inside the Republican Palace in the Green Zone in Baghdad, Iraq August 29, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani TPX IMAGES OF THE DAY
أنصار التيار الصدري داخل القصر الجمهوري (رويترز)
29/8/2022

انشغلت المنصات الرقمية العراقية اليوم الاثنين بتداعيات إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، واقتحام أنصاره القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وتباينت آراء النشطاء حول مجرى الأحداث المتسارعة، إذ اعتبر البعض أن على الشعب التخلص من الطبقة السياسية المتهالكة على حد وصفهم، فيما رأى آخرون أن ما يجري هو عبث وليس تغييرا للنظام السياسي، وأن الفرقاء لا يمثلون الشعب العراقي.

وبين هذا وذاك حذر متابعون من أن "العراق يمر بمنحنى خطير"، داعين الشعب العراقي إلى التوحد من أجل "استرجاع الحقوق"، ومستخدمين وسوما عدة، أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي سياق هذا الجدل، كتب الصحفي العراقي سيف صلاح الهيتي تغريدة قال فيها إن الفوضى هي سيدة الموقف، وإن الترقب حذر في عيون جميع العراقيين ودول المنطقة، معتبرا أن "الصدر قلب الطاولة فوق رأس الجميع".

أما المحامي علي العبيدي فاعتبر أن هذا الصراع لا يعنيه، وأنه لا يثق في الصدر ولا في الشخصيات السياسية الأخرى.

بدوره، قال الكاتب جاسم الشمري في تغريدة "مقتدى الصدر يعلن الاعتزال النهائي ويغلق كافة المؤسسات الصدرية، وهكذا لن يكون الصدر دولة داخل الدولة العراقية".

ووجه عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي نداء إلى المتظاهرين يحذرهم فيه من النزول إلى الشوارع قائلا "سيقتلونكم كلكم"، واعتبر أن ما يحدث ليس سوى عبث وليس ثورة لتغيير النظام السياسي، وفق تعبيره.

وفي تغريدة أخرى على تويتر طالب الصحفي علي فاضل العراقيين بالتحرك لانتهاز "الفرصة الأخيرة" في سبيل التخلص من الطبقة السياسية المتهالكة، على حد وصفه.

وفي التوجه نفسه، اعتبر الناشط مازن العراقي أن هذه هي الفرصة الأخيرة للقضاء على "الفاسدين"، مشجعا المتظاهرين على "إسقاط النظام".

أما الناشط علي التميمي المؤيد للتيار الصدري فأبدى ترحيبه بقرار الصدر، مؤكدا التمسك بنهج التيار.

وكان اقتحام القصر الجمهوري من قبل أنصار الصدر قد أدى إلى مواجهات عنيفة مع عناصر الأمن، إذ أسفر العنف في المنطقة الخضراء ومحيطها اليوم عن سقوط 10 قتلى و200 جريح، بينهم عدد من أفراد الأمن، بحسب مصادر طبية عراقية.

وتعالت الأصوات محليا ودوليا للتهدئة واحتواء الوضع الأمني، كما أصدرت الرئاسة العراقية بيانا طالبت فيه الجميع بضبط النفس ومنع التصعيد.

المصدر : وكالة سند