3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات قرب جنين

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية اقتحام منطقة وادي برقين قرب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إحدى الإصابات وصفت بالخطرة، وهي لفتى فلسطيني أصيب برصاصة في الصدر خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال.

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين ووحدات خاصة لجيش الاحتلال في عملية تسلل نفذتها بمركبات تحمل لوحة ترخيص فلسطينية.

وذكر شهود العيان أن الجيش انسحب من دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ومنذ مطلع العام الجاري، يُجري الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام لمدينة جنين ومخيمها لاعتقال فلسطينيين، وعادة ما تندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.