عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا علنية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.